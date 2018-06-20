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Минфин прогнозирует инфляцию в России в 2018 году на уровне 3%

УрБК, Москва, 20.06.2018. Инфляция в России в 2018 году прогнозируется в размере около 3%, в 2019 году — около 4-4,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.



«В этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4-4,5%», — отметил он, выступая в Совете Федерации.



Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что в настоящее время инфляция в РФ находится на уровне 2,5%. При этом, по ее словам, в 2019 году инфляция временно может подняться до 4,5%, после чего вернется к 4%.



Глава Минфина также заявил, что существующие консолидированные группы налогоплательщиков (КГН) могут быть ликвидированы к 2023 году.



«Мы предлагаем сейчас отменить со следующего года контроль за трансфертным ценообразованием и предлагаем не создавать больше консолидированных групп налогоплательщиков. А те группы, которые сегодня работают, будут завершать свой срок работы, и мы считаем, что до 2023 года они могут быть ликвидированы», — сказал он.

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