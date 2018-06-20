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ЕВРАЗ ЗСМК сократит забор воды из реки Томь на 3 млн кубометров
20 июнь 2018 (13:58)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. На ЕВРАЗ ЗСМК в опытно-промышленную эксплуатацию запущена установка сгущения шламов газоочисток доменных печей. Благодаря новому оборудованию сброс сточных вод и забор воды из реки Томь уменьшатся почти на 3 млн куб. м., сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.
«Комбинат планомерно реализует природоохранные программы, направленные на снижение негативного воздействия на водные объекты. Только за последние шесть лет сброс сточных вод в Томь снижен более чем на 15 млн кубометров. Водоохранные мероприятия комбината рассчитаны до 2022 года. На их реализацию компания направит порядка 1,8 млрд руб.», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев.
До запуска установки в работу вода, использующаяся при очистке доменных газов, из доменного производства направлялась на шламохранилище комбината. Теперь она поступает на комплекс, где происходит отделение и сгущение шлама. Осветленная вода возвращается в производство, замыкая цикл водоснабжения доменного цеха. Производительность новой установки — 500 кубометров в час.
В 2019 году на ЕВРАЗ ЗСМК планируется смонтировать аналогичное оборудование в конвертерном цехе, что позволит сократить забор речной воды еще на 1,5 млн куб. м. в год. Таким образом, цикл водоснабжения основных металлургических переделов комбината будет полностью замкнут.
«Комбинат планомерно реализует природоохранные программы, направленные на снижение негативного воздействия на водные объекты. Только за последние шесть лет сброс сточных вод в Томь снижен более чем на 15 млн кубометров. Водоохранные мероприятия комбината рассчитаны до 2022 года. На их реализацию компания направит порядка 1,8 млрд руб.», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев.
До запуска установки в работу вода, использующаяся при очистке доменных газов, из доменного производства направлялась на шламохранилище комбината. Теперь она поступает на комплекс, где происходит отделение и сгущение шлама. Осветленная вода возвращается в производство, замыкая цикл водоснабжения доменного цеха. Производительность новой установки — 500 кубометров в час.
В 2019 году на ЕВРАЗ ЗСМК планируется смонтировать аналогичное оборудование в конвертерном цехе, что позволит сократить забор речной воды еще на 1,5 млн куб. м. в год. Таким образом, цикл водоснабжения основных металлургических переделов комбината будет полностью замкнут.
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