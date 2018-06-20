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ЕВРАЗ ЗСМК сократит забор воды из реки Томь на 3 млн кубометров

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. На ЕВРАЗ ЗСМК в опытно-промышленную эксплуатацию запущена установка сгущения шламов газоочисток доменных печей. Благодаря новому оборудованию сброс сточных вод и забор воды из реки Томь уменьшатся почти на 3 млн куб. м., сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.



«Комбинат планомерно реализует природоохранные программы, направленные на снижение негативного воздействия на водные объекты. Только за последние шесть лет сброс сточных вод в Томь снижен более чем на 15 млн кубометров. Водоохранные мероприятия комбината рассчитаны до 2022 года. На их реализацию компания направит порядка 1,8 млрд руб.», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев.



До запуска установки в работу вода, использующаяся при очистке доменных газов, из доменного производства направлялась на шламохранилище комбината. Теперь она поступает на комплекс, где происходит отделение и сгущение шлама. Осветленная вода возвращается в производство, замыкая цикл водоснабжения доменного цеха. Производительность новой установки — 500 кубометров в час.



В 2019 году на ЕВРАЗ ЗСМК планируется смонтировать аналогичное оборудование в конвертерном цехе, что позволит сократить забор речной воды еще на 1,5 млн куб. м. в год. Таким образом, цикл водоснабжения основных металлургических переделов комбината будет полностью замкнут.

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