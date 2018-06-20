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Минфин в 2018 году может пересмотреть розничные цены на коньяк, водку и вина
20 июнь 2018 (12:49)
УрБК, Москва, 20.06.2018. Минфин России в 2018 году может пересмотреть минимальные розничные цены на коньяк, водку, а также установить их для вин. Об этом пишет газета «Известия», которая ссылается на материалы Росалкогольрегулирования.
По данным издания, для крепких алкогольных напитков, шампанского и вин предлагается разработать единую формулу расчета минимальной розничной стоимости.
Последний раз финансовое ведомство пересматривало цены на алкогольные напитки в 2017 году. С того времени минимальная розничная цена для водки была установлена на уровне 205 руб. за 0,5 л, на коньяк — 371 руб. за 0,5 л, на шампанское — 164 руб. за 0,75 л.
По данным издания, для крепких алкогольных напитков, шампанского и вин предлагается разработать единую формулу расчета минимальной розничной стоимости.
Последний раз финансовое ведомство пересматривало цены на алкогольные напитки в 2017 году. С того времени минимальная розничная цена для водки была установлена на уровне 205 руб. за 0,5 л, на коньяк — 371 руб. за 0,5 л, на шампанское — 164 руб. за 0,75 л.
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