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В Качканаре судебные приставы за долги арестовали смартфон чиновника

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. Судебные приставы Качканарского районного отдела арестовали смартфон чиновника, чтобы он оплатил долги по налогам, услугам ЖКХ, а также административным штрафам. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



«В Качканарском районном отделе судебных приставов Управления в отношении местного чиновника возбужден ряд исполнительных производств: о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги порядка 10 тыс. руб., о взыскании налогов и сборов на сумму 28 тыс. руб., административных штрафов на общую сумму порядка 13 тыс. руб. На требования судебных приставов об оплате задолженности должник уверял, что в скором времени все оплатит. Однако не торопился с погашением долга. По исполнительным производствам вынесены исполнительские сборы на сумму более 3 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе.



Судебными приставами совместно с налоговыми органами был совершен выход по месту работы должника для обращения взыскания на заработную плату. Исполнительные документы были переданы в бухгалтерию организации для удержания задолженности из дохода должника, а также ареста имущества — смартфона.



Телефон должник путем самореализации «выкупил», частично погасив задолженность.

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