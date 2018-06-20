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В Екатеринбурге дорожные службы будут две недели по ночам закрывать улицу Белинского

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. С 28 июня по 12 июля 2018 года дорожные службы в Екатеринбурге из-за ремонта будут закрывать движение транспорта по улице Белинского от Щорса до Щербакова с 22.00 до 06.00. Об этом сообщает официальный портал администрации города.



Кроме того, из-за ремонта улиц Блюхера и Студенческой ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» с 02.30 29 июня до 01.00 30 июня закроет движение трамваев, идущих по маршрутам № 4, 5А, 16, 18, 20 по улице Блюхера, от Гагарина до конечной станции «Шарташ» (в обоих направлениях). С 23.30 28 июня до 06.00 1 июля движение на перекрестке улиц Блюхера и Студенческой будет закрыто для автотранспорта.



Также из-за строительства жилого дома закрывается с 10 по 30 июля движение транспорта по улице Даниловской (от переулка Замятина до улицы Краснофлотцев). Объезд участка предусмотрен по улицам Таганской и Ползунова.

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