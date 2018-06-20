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Россия в ближайшее время введет ответные импортные пошлины на товары из США

УрБК, Москва, 20.06.2018. Россия в ближайшее время введет балансирующие меры в отношении импорта из США в ответ на пошлины на сталь и алюминий, эти меры коснутся только продукции, которая имеет аналоги в РФ. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина.



«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», — заявил Максим Орешкин, комментарий которого предоставила пресс-служба министерства.



«Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», — добавил он.



Минэкономразвития РФ в течение нескольких дней сформирует перечень товаров из США, на которые будут введены ответные импортные пошлины, сообщила пресс-служба министерства.



«Окончательный перечень будет сформирован в ближайшее время — потребуется ещё несколько дней», — уточнили в министерстве.



Россия введет ответные импортные пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров, но лекарств среди них не будет, сообщил М. Орешкин.



Ранее во вторник он сообщил, что РФ в ближайшее время введет ответные импортные пошлины на американские товары, которые имеют аналоги на российском рынке. Эта мера является ответом на ввод США пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Россия в конце мая уведомила ВТО о возможном введении пошлин объемом 537,6 млн долл. США в год на американские товары, годовой объем поставок которых в РФ составляет 3,16 млрд долл. США.



«У нас список отработан. Он связан, во-первых, с товарами, которыми у нас достаточный объем торговли с Соединенными Штатами Америки. Второе — проведена оценка так, чтобы не повредило ни российскому потребителю, ни российским гражданам, не оказало негативного влияния на инвестиционные процессы», — сказал Орешкин.



«Там есть строительно-дорожная техника и ряд еще других элементов, которые Россия импортирует. Лекарств, нет, конечно», — уточнил министр.



Россия в конце мая уведомила ВТО о возможном введении пошлин на товары США на 537,6 млн долл. США в год в ответ на пошлины на сталь и алюминий.

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