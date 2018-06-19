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ЦБ в будущем намерен санировать только системно значимые банки
19 июнь 2018 (15:55)
УрБК, Москва, 19.06.2018. ЦБ РФ в будущем будет редко применять механизм санации, только для системно значимых банков. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной во время выступления на пленарном заседании Госдумы.
«Санация позволила нам защитить миллионы граждан — 8 млн граждан — клиентов этих банков, и сотни тысяч — 563 тыс. — предприятий. Я хочу сказать на будущее — санации мы будем применять редко, только для тех банков, которые крупные, имеют системное значение для федерального и регионального рынка», — заявила председатель ЦБ.
«Санация позволила нам защитить миллионы граждан — 8 млн граждан — клиентов этих банков, и сотни тысяч — 563 тыс. — предприятий. Я хочу сказать на будущее — санации мы будем применять редко, только для тех банков, которые крупные, имеют системное значение для федерального и регионального рынка», — заявила председатель ЦБ.
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