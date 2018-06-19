Новости дня
Госдума одобрила повышение размера госпошлины за загранпаспорт до 5 тыс. рублей
19 июнь 2018 (15:10)
УрБК, Москва, 19.06.2018. Депутаты Госдумы одобрили в третьем, последнем чтении правительственный законопроект о повышении госпошлины за выдачу загранпаспорта, сообщает ТАСС.
Размер госпошлины за выдачу обычного загранпаспорта увеличен с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб. Для граждан, которым не исполнилось 14 лет, — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.
Принятым Госдумой документом устанавливается также размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств в размере 1,5 тыс. руб.
Размер госпошлины за выдачу обычного загранпаспорта увеличен с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб. Для граждан, которым не исполнилось 14 лет, — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.
Принятым Госдумой документом устанавливается также размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств в размере 1,5 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство РФ предложило повысить госпошлину за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
- МВД предложило повысить госпошлины на загранпаспорта и водительские права
- С 1 января госпошлины на загранпаспорта нового образца вырастут на 1 тыс. рублей
- Управление Федеральной миграционной службы РФ по Свердловской области: Десятилетний паспорт будет серьезно модернизирован и увеличится в объеме, что повлечет за собой повышение размера госпошлины до 2 тыс. рублей
- Срок действия загранпаспорта могут увеличить до десяти лет