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Госдума одобрила повышение размера госпошлины за загранпаспорт до 5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 19.06.2018. Депутаты Госдумы одобрили в третьем, последнем чтении правительственный законопроект о повышении госпошлины за выдачу загранпаспорта, сообщает ТАСС.



Размер госпошлины за выдачу обычного загранпаспорта увеличен с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб. Для граждан, которым не исполнилось 14 лет, — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.



Принятым Госдумой документом устанавливается также размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств в размере 1,5 тыс. руб.

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