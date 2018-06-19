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В Екатеринбурге закрыли для транспорта участки улиц Академика Губкина и Новосибирской

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. МУП «Водоканал» в Екатеринбурге с 16 по 25 июня закрыло движение транспорта в районе дома № 86 на улице Академика Губкина в микрорайоне Химмаш для прокладки к строящемуся зданию трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.



C 18 июня по 24 июня также ООО «Сантехсервис» перекрыло транспортное сообщение по улице Новосибирской от дома № 167 до улицы Эскадронной. На этом участке проходит реконструкция тепловой сети.



Также муниципалитет предупреждает горожан о продлении сроков дорожного ремонта на улице Патриса Лумумбы на отрезке от улицы Военной до дома № 27/1 по улице Братской. Работы будут идти до 29 июня.



«Ранее предполагалось, что ООО «Региональное ДРСУ» закончит капитальный ремонт этого участка ул. Патриса Лумумбы 10 июня. Однако дорожные строители не уложились в обозначенный срок и попросили дополнительное время для завершения всех намеченных работ на данном объекте», — говорится в сообщении.

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