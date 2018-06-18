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Задолженность населения Свердловской области за услуги ЖКХ достигла 28,2 млрд рублей
18 июнь 2018 (17:22)
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Задолженность жителей Свердловской области и управляющих компаний по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец марта 2018 года составила 28,2 млрд руб., свидетельствуют данные Свердловскстата.
Из этой суммы 1,3 млрд руб. — безнадежная задолженность. Собираемость по оплате за услуги ЖКХ составила к указанному периоду 87,7%.
«За январь-март 2018 года стоимость предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, составила 26,2 млрд рублей, из которых 19,3 млрд руб. (73,6%) приходилось на коммунальные услуги и 6,9 млрд руб. (26,4%) — на жилищные. В объеме коммунальных услуг наибольший удельный вес занимали услуги по теплоснабжению — 62,0% и электроснабжению — 21,2%», — говорится в исследовании.
Также, согласно материалам, с января по март 2018 года доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, составили 45,1 млрд руб., из которых на долю жилищных услуг приходилось 7 млрд руб. (15,6%), коммунальных — 38,1 млрд руб. (84,4%).
Из этой суммы 1,3 млрд руб. — безнадежная задолженность. Собираемость по оплате за услуги ЖКХ составила к указанному периоду 87,7%.
«За январь-март 2018 года стоимость предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, составила 26,2 млрд рублей, из которых 19,3 млрд руб. (73,6%) приходилось на коммунальные услуги и 6,9 млрд руб. (26,4%) — на жилищные. В объеме коммунальных услуг наибольший удельный вес занимали услуги по теплоснабжению — 62,0% и электроснабжению — 21,2%», — говорится в исследовании.
Также, согласно материалам, с января по март 2018 года доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, составили 45,1 млрд руб., из которых на долю жилищных услуг приходилось 7 млрд руб. (15,6%), коммунальных — 38,1 млрд руб. (84,4%).
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