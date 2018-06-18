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В УБРиР в I квартале количество выдач кредитов малому и среднему бизнесу выросло на 81%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. По итогам I квартала 2018 года количество выданных Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) кредитов малому и среднему бизнесу увеличилось на 81% по сравнению с показателями 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.



«По последним исследовательским данным RAEX, объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу в России в 2017 году вырос на 15%. В УБРиР тенденция подтвердилась: благодаря снижению стоимости фондирования расширению кредитной линейки клиенты чаще обращались за финансированием. На рост заявок также повлияло и смягчение условий: банки планомерно увеличивали суммы и сроки выдаваемых кредитов, и лояльнее подходили к оценке залога», — пояснили в пресс-службе.



Сейчас в общем объеме выдач на долю кредитов, оформленных под залог любого ликвидного имущества, приходятся 46%, на лизинг — 18%. По количеству выданных кредитов лидируют овердрафты: почти половина от всех выданных кредитов приходится на экспресс-овердрафты.



«Интерес представителей бизнеса к банковским кредитам связан, прежде всего, с повышением доступности финансирования. В I квартале мы снизили ставки по ряду программ, и теперь минимальная ставка по бизнес-займам составляет от 12%, а по овердрафтам — от 10% годовых. Кроме того, для существующих клиентов УБРиР предоставляет возможность решать вопросы финансирования автоматически. На основе уже имеющихся данных по оборотам компании по расчетному счету мы предоставляем предодобренные экспресс-овердрафты. И, судя по высокому спросу на этот продукт, нашим клиентам важнее поймать выгодный момент сделки, а не экономить на ставке», — рассказала руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.



По ее словам, это еще раз подтверждает рост деловой активности и готовность бизнеса действовать быстро и решительно.

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