Новости дня

В Сухом Логу из-за нарушений правил пожарной безопасности закрыли ТЦ «Семейный»

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. В Сухом Логу из-за нарушений правил пожарной безопасности закрытии ТЦ «Семейный» по ул. Кирова, 78. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



«Кировским районным судом города Екатеринбурга по ходатайству прокурора Сухоложской городской прокуратуры о принятии обеспечительных мер вынесено решение о запрете эксплуатации здания (за исключением деятельности по устранению нарушений требований пожарной безопасности) с целью предоставления доступа неопределенного круга лиц в данное здание, до вступления решения суда в законную силу», — говорится в сообщении.



Судебные приставы опечатали входы в здание торгового центра и предупредили арендаторов помещений об административной и уголовной ответственности за неисполнение приговора или решения суда.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: