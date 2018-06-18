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В Сухом Логу из-за нарушений правил пожарной безопасности закрыли ТЦ «Семейный»
18 июнь 2018 (14:03)
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. В Сухом Логу из-за нарушений правил пожарной безопасности закрытии ТЦ «Семейный» по ул. Кирова, 78. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
«Кировским районным судом города Екатеринбурга по ходатайству прокурора Сухоложской городской прокуратуры о принятии обеспечительных мер вынесено решение о запрете эксплуатации здания (за исключением деятельности по устранению нарушений требований пожарной безопасности) с целью предоставления доступа неопределенного круга лиц в данное здание, до вступления решения суда в законную силу», — говорится в сообщении.
Судебные приставы опечатали входы в здание торгового центра и предупредили арендаторов помещений об административной и уголовной ответственности за неисполнение приговора или решения суда.
«Кировским районным судом города Екатеринбурга по ходатайству прокурора Сухоложской городской прокуратуры о принятии обеспечительных мер вынесено решение о запрете эксплуатации здания (за исключением деятельности по устранению нарушений требований пожарной безопасности) с целью предоставления доступа неопределенного круга лиц в данное здание, до вступления решения суда в законную силу», — говорится в сообщении.
Судебные приставы опечатали входы в здание торгового центра и предупредили арендаторов помещений об административной и уголовной ответственности за неисполнение приговора или решения суда.
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