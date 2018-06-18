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В России по инициативе ММК появилась профессия специалиста по процессному управлению

УрБК, Магнитогорск, 18.06.2018. В мае 2018 года начал действовать профессиональный стандарт «Специалист по процессному управлению», который определил в России новую профессию. Инициатором его разработки выступило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сообщает пресс-служба предприятия.



Разработка профессионального стандарта была проведена совместно с Ассоциацией профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter), ООО «ЭЛКОД» и НОЧУ «Институт логистики и управления цепями поставок».



«Профессиональный стандарт «Специалист по процессному управлению» определил трудовые функции, уровни квалификации, требования к образованию и опыту работы, необходимые специалисту для осуществления деятельности по анализу, регламентированию, проектированию, оптимизации, автоматизации, внедрению и контролю бизнес-процессов и административных регламентов организаций, тем самым очертив «границы» профессии», — отметила менеджер группы по архитектуре бизнес-процессов ПАО «ММК» Алла Терещенко.



Целью профессиональной деятельности данных специалистов является повышение эффективности работы организаций путем разработки и усовершенствования процессов, в том числе с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.



«Профессиональный стандарт — это не конечная цель, а отправная точка. Профессиональное сообщество с нетерпением дожидалось официального утверждения профстандарта, чтобы приступить к разработке, во-первых, системы сертификации специалистов в рамках Национальной системы профессиональных квалификаций и, во-вторых, образовательных программ и стандартов», — пояснил президент Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter) Анатолий Белайчук.



Профессиональный стандарт поможет специалистам определять круг своих обязанностей и повысить качество работы. Организации смогут квалифицированно формировать спрос на специалистов данного профиля. Также профессиональный стандарт специалистов по процессному управлению станет основой для разработки учебных программ и даст возможность проводить в будущем сертификацию данных специалистов на соответствие их деятельности российскому профстандарту.

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