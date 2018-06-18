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В Свердловской области у 19 береговых сооружений имеются нарушения
18 июнь 2018 (09:36)
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. В Свердловской области сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) обнаружили нарушения на 19 базах-стоянках маломерных судов из 50 проверенных. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Нарушения, связанные с техническим состоянием баз-стоянок и отсутствием договора о предоставлении акватории водного объекта в пользование, выявлены на 19 базах-стоянках. Сотрудниками МЧС были выписаны предписания со сроком устранения нарушений. Проверки баз-стоянок будут продолжены», ― комментируют в пресс-службе ведомства.
Всего этим летом в ГИМС планируют проверить 64 базы-стоянки.
«Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам в ходе технического освидетельствования проверяют наличие договора о предоставлении акватории водного объекта в пользование, техническое состояние береговых и плавучих сооружений, укомплектованность аварийно-спасательным имуществом и оборудованием, организацию и осуществление выпускного режима, обеспечение безопасной стоянки маломерных судов, отсутствие на базе незарегистрированных судов, соответствие количества маломерных судов установленным нормам базирования», ― пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области.
В 2017 году сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам были освидетельствованы 73 базы-стоянки, из которых разрешены к эксплуатации только 48. По данным ГИМС, в настоящее время на учете в Свердловской области зафиксировано почти 32 тыс. маломерных судов.
«Нарушения, связанные с техническим состоянием баз-стоянок и отсутствием договора о предоставлении акватории водного объекта в пользование, выявлены на 19 базах-стоянках. Сотрудниками МЧС были выписаны предписания со сроком устранения нарушений. Проверки баз-стоянок будут продолжены», ― комментируют в пресс-службе ведомства.
Всего этим летом в ГИМС планируют проверить 64 базы-стоянки.
«Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам в ходе технического освидетельствования проверяют наличие договора о предоставлении акватории водного объекта в пользование, техническое состояние береговых и плавучих сооружений, укомплектованность аварийно-спасательным имуществом и оборудованием, организацию и осуществление выпускного режима, обеспечение безопасной стоянки маломерных судов, отсутствие на базе незарегистрированных судов, соответствие количества маломерных судов установленным нормам базирования», ― пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области.
В 2017 году сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам были освидетельствованы 73 базы-стоянки, из которых разрешены к эксплуатации только 48. По данным ГИМС, в настоящее время на учете в Свердловской области зафиксировано почти 32 тыс. маломерных судов.
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