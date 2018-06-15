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УМВД Екатеринбурга перешло на ежедневный режим приема иностранцев
15 июнь 2018 (16:14)
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. Управление МВД Екатеринбурга перешло на режим ежедневной работы по постановке иностранных граждан на учет, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, регистрационный учет будет работать с понедельника по пятницу — с 09.00 до 20.00, с субботы по воскресенье — с 10.00 до 15.00.
В таком режиме прием иностранных граждан будет осуществляться до 25 июля 2018 года.
По его словам, регистрационный учет будет работать с понедельника по пятницу — с 09.00 до 20.00, с субботы по воскресенье — с 10.00 до 15.00.
В таком режиме прием иностранных граждан будет осуществляться до 25 июля 2018 года.
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