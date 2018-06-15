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Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро снизился на 1 руб. 03 коп.
15 июнь 2018 (14:53)
УрБК, Москва, 15.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные и понедельник, 16-18 июня 2018 года. Курс долл. США вырос на 43 коп., до 62,69 руб., евро снизился на 1 руб. 03 коп., до 72,53 руб.
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