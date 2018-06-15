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Компания Polar tour прекратила работу на туристическом рынке
15 июнь 2018 (11:57)
УрБК, Москва, 15.06.2018. Московская компания Polar tour, работавшая на туристическом рынке в качестве субагента, прекратила свою деятельность. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
«Группа компаний Polar tour вынуждена приостановить свою деятельность. В связи с этим сообщает о дальнейшей невозможности исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15 июня 2018 года», — указано в сообщении.
Для оплаты туров этой даты и далее компания предлагает обращаться к туроператору напрямую.
«Просим проинформировать ваших туристов о невозможности вылететь по ранее забронированному туру», — обращается руководство Polar tour к партнерам.
Отметим, что компания продавала туры в более 20 стран, в том числе с вылетом из Екатеринбурга. Среди приоритетных направлений были Таиланд, Болгария, Греция, Тунис, Испания и Кипр.
«Группа компаний Polar tour вынуждена приостановить свою деятельность. В связи с этим сообщает о дальнейшей невозможности исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15 июня 2018 года», — указано в сообщении.
Для оплаты туров этой даты и далее компания предлагает обращаться к туроператору напрямую.
«Просим проинформировать ваших туристов о невозможности вылететь по ранее забронированному туру», — обращается руководство Polar tour к партнерам.
Отметим, что компания продавала туры в более 20 стран, в том числе с вылетом из Екатеринбурга. Среди приоритетных направлений были Таиланд, Болгария, Греция, Тунис, Испания и Кипр.
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