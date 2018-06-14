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Официальный курс доллара США снизился на 87 коп., евро ― на 57 коп.

УрБК, Москва, 14.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на 86,53 коп., до 62,25 руб., евро — на 57,44 коп., до 73,56 руб.

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