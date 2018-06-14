Новости дня
Официальный курс доллара США снизился на 87 коп., евро ― на 57 коп.
14 июнь 2018 (16:13)
УрБК, Москва, 14.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на 86,53 коп., до 62,25 руб., евро — на 57,44 коп., до 73,56 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 33 коп., евро — на 43 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро на 17 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 1,27 руб., евро — на 1,09 руб.
- Официальный курс доллара США снизился на 48 коп., евро — на 75 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 1 руб., евро ― на 56 коп.