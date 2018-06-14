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Стан 2000 горячей прокатки ММК в мае выпустил 527,5 тыс. тонн продукции

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Самый производительный прокатный агрегат Магнитогорского металлургического комбината (ММК) — стан 2000 горячей прокатки — установил в мае новый рекорд месячного выпуска: 527,5 тыс. т продукции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Это максимальный месячный объем проката, выпущенного на стане с момента ввода его в эксплуатацию в 1994 году. Предыдущий рекорд зафиксирован в январе 2015 года: 526,2 тыс. т», — рассказали в пресс-службе.



Стан 2000 горячей прокатки ММК является одним из самых мощных в России. Он расположен в листопрокатном цехе № 10 (ЛПЦ-10) ПАО «ММК». В середине 2000-х годов стан был реконструирован. В рамках модернизации была построена четвертая нагревательная печь, обновилось механическое оборудование стана, что позволило производить более толстый сортамент и улучшило механические свойства выпускаемой продукции. Увеличилась и производительность агрегата, которая достигла 6 млн тонн в год.



В последние годы стан работает на максимальном уровне загрузки. В 2015 году агрегат преодолел рубеж в 100 млн т произведенного горячего проката.



Оборудование стана позволяет прокатывать все существующие на сегодня марки стали. Ширина листа варьируется от 760 до 1 тыс. 830 мм. Сортамент выпускаемой агрегатом продукции является самым широким на Магнитогорском металлургическом комбинате и насчитывает около тысячи позиций. Спектр применения продукции стана также разнообразен: производство труб, строительная отрасль, машиностроение. Здесь производятся судовые и конструкционные марки сталей, а также прокат, из которого впоследствии изготавливается автолист.

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