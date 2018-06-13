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В Нижнем Тагиле четвертые сутки после пожара тлеет здание бывшего хладокомбината

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. В Нижнем Тагиле четвертые сутки подряд тлеет утеплитель из торфа в здании бывшего хладокомбината.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, одноэтажное здание на улице Вогульской загорелось вечером 9 июня. Тушение открытого огня заняло у спасателей более 9 часов. Площадь пожара составила 470 кв. м.



Впоследствии выяснилось, что утеплитель в помещениях здания сделан из торфа, который продолжал тлеть после ликвидации открытого пламени. Сотрудники МЧС до 12 июня проливали здание снаружи, поскольку температура не позволяла спасателям зайти внутрь.



«Температура тления внутри здания, спустя двое суток интенсивной проливки водой, заметно снизилась. Это позволило пожарным проводить работы непосредственно внутри помещений холодильных камер. В здании пожарные работают в средствах защиты органов дыхания, поскольку задымление от тлеющего торфа сохраняется», — говорилось в сообщении областного ГУ МЧС, выпущенном накануне.



К среде, 13 июня, большинство очагов тления было ликвидировано. Спасатели продолжают проливку оставшихся участков.

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