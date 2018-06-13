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Причиной отравления в оздоровительном лагере «Сосновый» в Кушве стала антисанитария

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. Роспотребнадзор установил причину вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ) в оздоровительном лагере «Сосновый» в Кушве, из которого в конце прошлой недели было госпитализировано более 60 детей и двое вожатых.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, источниками инфекции стали сотрудники пищеблока — повар и мойщица посуды, которые не соблюдали на рабочих местах санитарные требования.



«Выявлены многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока: нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, нарушения дезинфекционного режима, нарушения поточности движения сырья и готовой продукции, нарушения правил личной гигиены персоналом, фактическое меню не соответствовало примерному меню», ― пояснили в надзорном органе.



Сейчас детский лагерь закрыт до устранения выявленных нарушений. После этого его работа будет возобновлена под особым контролем Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Организацией детского лагеря занимается МАУ «Солнечный».

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