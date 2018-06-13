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Причиной отравления в оздоровительном лагере «Сосновый» в Кушве стала антисанитария
13 июнь 2018 (10:52)
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. Роспотребнадзор установил причину вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ) в оздоровительном лагере «Сосновый» в Кушве, из которого в конце прошлой недели было госпитализировано более 60 детей и двое вожатых.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, источниками инфекции стали сотрудники пищеблока — повар и мойщица посуды, которые не соблюдали на рабочих местах санитарные требования.
«Выявлены многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока: нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, нарушения дезинфекционного режима, нарушения поточности движения сырья и готовой продукции, нарушения правил личной гигиены персоналом, фактическое меню не соответствовало примерному меню», ― пояснили в надзорном органе.
Сейчас детский лагерь закрыт до устранения выявленных нарушений. После этого его работа будет возобновлена под особым контролем Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Организацией детского лагеря занимается МАУ «Солнечный».
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, источниками инфекции стали сотрудники пищеблока — повар и мойщица посуды, которые не соблюдали на рабочих местах санитарные требования.
«Выявлены многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока: нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, нарушения дезинфекционного режима, нарушения поточности движения сырья и готовой продукции, нарушения правил личной гигиены персоналом, фактическое меню не соответствовало примерному меню», ― пояснили в надзорном органе.
Сейчас детский лагерь закрыт до устранения выявленных нарушений. После этого его работа будет возобновлена под особым контролем Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Организацией детского лагеря занимается МАУ «Солнечный».
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