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В Екатеринбурге продлили особый противопожарный режим до 15 июля
9 июнь 2018 (13:37)
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. Отдел надзорной деятельности Екатеринбурга инициировал принятие решения о продлении особого противопожарного режима в городе до 15 июня. Об этом говорится на сайте муниципалитета.
В этот период на территории уральской столицы не разрешается использование пиротехнических изделий в местах массового пребывания людей.
За соблюдением режима будут следить полицейские, а спасатели проведут профилактические мероприятия.
«Сотрудники отдела надзорной деятельности уже провели 18 рейдов, в ходе которых выявлено 46 случаев разведения костров, из лесной зоны было выведено более 260 человек, на 8 юридических лиц составлены административные протоколы за неубранный мусор и траву на прилегающей территории, наложены штрафы», — говорится в сообщении.
В этот период на территории уральской столицы не разрешается использование пиротехнических изделий в местах массового пребывания людей.
За соблюдением режима будут следить полицейские, а спасатели проведут профилактические мероприятия.
«Сотрудники отдела надзорной деятельности уже провели 18 рейдов, в ходе которых выявлено 46 случаев разведения костров, из лесной зоны было выведено более 260 человек, на 8 юридических лиц составлены административные протоколы за неубранный мусор и траву на прилегающей территории, наложены штрафы», — говорится в сообщении.
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