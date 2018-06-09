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В Екатеринбурге продлили особый противопожарный режим до 15 июля

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. Отдел надзорной деятельности Екатеринбурга инициировал принятие решения о продлении особого противопожарного режима в городе до 15 июня. Об этом говорится на сайте муниципалитета.



В этот период на территории уральской столицы не разрешается использование пиротехнических изделий в местах массового пребывания людей.



За соблюдением режима будут следить полицейские, а спасатели проведут профилактические мероприятия.



«Сотрудники отдела надзорной деятельности уже провели 18 рейдов, в ходе которых выявлено 46 случаев разведения костров, из лесной зоны было выведено более 260 человек, на 8 юридических лиц составлены административные протоколы за неубранный мусор и траву на прилегающей территории, наложены штрафы», — говорится в сообщении.

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