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В Екатеринбурге общественники раскритиковали чиновников из-за дорожной разметки
9 июнь 2018 (12:57)
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. В Екатеринбурге разметка на пешеходных переходах на улицах Фучика и Готвальда частично стерлась спустя две недели после нанесения при гарантии 6 месяцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из создателей проекта «Дорожный ревизор» Алексей Беззуб.
«Пару недель назад разметку нанесли на пешеходные переходы, и она уже стерлась в некоторых местах. Хотя, казалось бы, гарантия на разметку 6 месяцев, а на дороге она должна держаться дольше, но две недели — непосильное испытание для краски на екатеринбургской дороге», — пишет общественник.
По его словам, на этих улицах дорожные службы до сих пор не нанесли разметку, хотя дороги относятся к первой категории по объему трафика.
«Подходит середина июня, 2 месяца как сошел снег, — на разметку денег нет. А на то, чтобы красить гранит, — деньги есть. Я понимаю, что администрация забила на свою работу, но вот куда смотрит ГИБДД, прокуратура?» — удивляется А. Беззуб.
«Пару недель назад разметку нанесли на пешеходные переходы, и она уже стерлась в некоторых местах. Хотя, казалось бы, гарантия на разметку 6 месяцев, а на дороге она должна держаться дольше, но две недели — непосильное испытание для краски на екатеринбургской дороге», — пишет общественник.
По его словам, на этих улицах дорожные службы до сих пор не нанесли разметку, хотя дороги относятся к первой категории по объему трафика.
«Подходит середина июня, 2 месяца как сошел снег, — на разметку денег нет. А на то, чтобы красить гранит, — деньги есть. Я понимаю, что администрация забила на свою работу, но вот куда смотрит ГИБДД, прокуратура?» — удивляется А. Беззуб.
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