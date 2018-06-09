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Выручка Торгового дома ММК в 2017 году превысила 46 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 09.06.2018. ООО «Торговый дом ММК» увеличил продажи в 2017 году до 1,2 млн т металлопродукции. Об этом рассказал компании Денис Лядов на ежегодном конгрессе Российского союза поставщиков металлопродукции в Сочи, передает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



По его словам, в 2017 году компания реализовала в общей сложности свыше 1,2 млн т металлопродукции, выручив более 46 млрд руб. Доля конечных потребителей в портфеле продаж составила 65%.



«Будучи уполномоченным поставщиком продукции Магнитки на спотовом рынке, Торговый дом ММК включает 30 подразделений в России (с головным офисом в Магнитогорске) и пять подразделений в Республике Казахстан. Стратегическими регионами присутствия компании являются Урал, Поволжье и Сибирь. Главный производственный актив ТД ММК — завод в городе Щелково, на котором выпускаются профнастил, сайдинг, сэндвич-панели, доборные элементы; производится резка рулонного металлопроката. Существующие мощности оборудования по переработке составляют около 100 тыс. тонн в год — в 2017 году они были загружены на 80%. С целью улучшения качества выпускаемой профильной продукции планируется установка нового оборудования на линии изготовления сэндвич-панелей для подготовки и нанесения клеевого состава на металлические облицовки и утеплитель», — говорится в сообщении.



В настоящее время в Торговом доме ММК осуществляется проект по внедрению системы штрихкодирования на собственных складских площадках. На складах в Магнитогорске и Щелково штрихкодирование уже идет в режиме промышленной эксплуатации. Стартовал режим тестовой эксплуатации в Уфе. От внедрения штрихкодирования ожидается значительный эффект: ускорится отгрузка и сократятся затраты на учет, инвентаризацию, бумагу.



Торговый дом ММК продолжает развивать продажи высокопрочного и износостойкого проката марки MAGSTRONG. Металл этой марки широко востребован в производстве строительного, сельскохозяйственного, горнодобывающего оборудования. Российские потребители ознакомились с его свойствами и заинтересованы в поставках металла. Сейчас Торговый дом ММК успешно продвигает стали MAGSTRONG на рынок Казахстана.

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