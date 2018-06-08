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На территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние приведено 34% дорог

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. По итогам 2017 года на территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние приведено 34% всех дорог. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Начальник регионального Управления автомобильных дорог Вячеслав Данилов заявил, что приоритетный национальный проект «Безопасные и качественные дороги» стартовал в прошлом году и продлится до 2025 года.



«К этому времени планируется привести в нормативное состояние не менее 85% дорог екатеринбургской агломерации. По итогам прошлого года мы привели к нормативу 34%. В нынешнем году планируем довести этот показатель до 52%. Первые два года реализации проекта мы проводим малозатратные мероприятия по ремонту дорог. В следующем году стартуют проекты капитальных ремонтов, а ближе к 2025 начнем заниматься реконструкцией и строительством дорог», — сказал В. Данилов.



Напомним, что в текущем году в екатеринбургской агломерации планируется отремонтировать 108 километров дорог — это 36 участков дорожной сети. Среди них примерно 79 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Это 12 объектов — участки дорог в районах Большого Седельниково, на дороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск, на серовском и тюменском направлениях. Также будут отремонтированы 31,2 километра уличной сети Екатеринбурга.



Особое внимание уделяется реконструкции Серовского тракта. До 2020 года планируется привести в нормативное состояние его участок протяженностью 16,7 километра. Из них 10 километров будут отремонтированы в нынешнем году.

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