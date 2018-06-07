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В Челябинской области 8,3% заемщиков тратят на погашение кредитов более 60% своих доходов
7 июнь 2018 (16:43)
УрБК, Челябинск, 07.06.2018. В Челябинской области 8,3% тратят на обслуживание своих кредитных обязательств более 60% ежемесячного дохода, сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Это выше общероссийского показателя — 7,16%. Вместе с тем, за последние три года доля таких заемщиков в стране сократилась на 2,13 процентных пункта.
«Банки и другие кредиторы стали более внимательно относиться к выдаче кредитов и займов заемщикам, чьи возможности обслуживания долга близки к критическим значениям. Это приводит к сокращению «зоны риска». Такой подход, безусловно, положительный для кредитной индустрии, требует более внимательного анализа риск-профиля заемщиков и использования современных прогнозных моделей оценки риска. Мы рекомендуем кредиторам сохранять темпы повышения качества используемых инструментов в риск-аналитике», ― считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Это выше общероссийского показателя — 7,16%. Вместе с тем, за последние три года доля таких заемщиков в стране сократилась на 2,13 процентных пункта.
«Банки и другие кредиторы стали более внимательно относиться к выдаче кредитов и займов заемщикам, чьи возможности обслуживания долга близки к критическим значениям. Это приводит к сокращению «зоны риска». Такой подход, безусловно, положительный для кредитной индустрии, требует более внимательного анализа риск-профиля заемщиков и использования современных прогнозных моделей оценки риска. Мы рекомендуем кредиторам сохранять темпы повышения качества используемых инструментов в риск-аналитике», ― считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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