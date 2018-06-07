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Жителей Екатеринбурга обяжут платить за услуги по обращению c ТКО с 1 ноября 2018 года
7 июнь 2018 (14:01)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. В Екатеринбурге ввод платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) перенесен с 1 июля на 1 ноября 2018 года. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области со ссылкой на главу регионального МинЖКХ Николая Смирнова.
«Это решение продиктовано, во-первых, необходимостью соблюдения интересов и обеспечения равных прав для всех жителей области, независимо от того, на какой территории они проживают, во-вторых, целесообразностью синхронизации системных процессов управления ТКО в работе региональных операторов», — пояснил министр.
Ранее планировалось, что Екатеринбург и ряд других муниципалитетов в восточной зоне Свердловской области перейдут на новую схему сбора платы за обращение с ТКО уже с 1 июля, а северная и западная зоны — с 1 ноября 2018 года. С 1 января 2019 года новый порядок заработает во всех регионах страны.
«Это решение продиктовано, во-первых, необходимостью соблюдения интересов и обеспечения равных прав для всех жителей области, независимо от того, на какой территории они проживают, во-вторых, целесообразностью синхронизации системных процессов управления ТКО в работе региональных операторов», — пояснил министр.
Ранее планировалось, что Екатеринбург и ряд других муниципалитетов в восточной зоне Свердловской области перейдут на новую схему сбора платы за обращение с ТКО уже с 1 июля, а северная и западная зоны — с 1 ноября 2018 года. С 1 января 2019 года новый порядок заработает во всех регионах страны.
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