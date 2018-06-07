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В центре Екатеринбурга по решению суда демонтируют рекламные конструкции «Голден Стрим Медиа»
7 июнь 2018 (13:00)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. В центре Екатеринбурге по решению суда демонтируют четыре рекламные конструкции, принадлежащие ООО «Голден Стрим Медиа».
Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города подал жалобу в прокуратуру на несанкционированную установку конструкций. Департамент посчитал незаконными велопарковку с рекламой на улице 8 Марта, 8 «в» и три скамьи на прилегающей остановке общественного транспорта по улице 8 Марта, 46. Все эти объекты отсутствовали в схеме размещения.
Прокуратура согласилась с претензиями чиновников и составила исковое заявление о демонтаже в Кировский районный суд Екатеринбурга. Надзорное ведомство посчитало «последствия эксплуатации» рекламных конструкций «вредоносными».
Кировский районный суд обязал ООО «Голден Стрим Медиа» в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу демонтировать рекламные конструкции. Если компания этого не сделает, демонтажем по решению суда обязано заняться ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области».
Компания попыталась оспорить решение первой инстанции в Свердловском облсуде, но судебная коллегия оставила апелляцию ответчика без удовлетворения.
Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города подал жалобу в прокуратуру на несанкционированную установку конструкций. Департамент посчитал незаконными велопарковку с рекламой на улице 8 Марта, 8 «в» и три скамьи на прилегающей остановке общественного транспорта по улице 8 Марта, 46. Все эти объекты отсутствовали в схеме размещения.
Прокуратура согласилась с претензиями чиновников и составила исковое заявление о демонтаже в Кировский районный суд Екатеринбурга. Надзорное ведомство посчитало «последствия эксплуатации» рекламных конструкций «вредоносными».
Кировский районный суд обязал ООО «Голден Стрим Медиа» в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу демонтировать рекламные конструкции. Если компания этого не сделает, демонтажем по решению суда обязано заняться ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области».
Компания попыталась оспорить решение первой инстанции в Свердловском облсуде, но судебная коллегия оставила апелляцию ответчика без удовлетворения.
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