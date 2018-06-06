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Муниципальное предприятие Краснотурьинска задолжало подрядчику 12,1 млн рублей по контракту
6 июнь 2018 (17:10)
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. В Краснотурьинске МКУ «Отдел капитального строительства» с 2017 года не оплачивало подрядчику работы по строительству котельной, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По данным надзорного ведомства, контракт был заключен в мае 2017 года между МКУ «Отдел капитального строительства» и ООО «Стандарт строй». За 12,1 млн руб. подрядчик должен был возвести блочно-модульную котельную с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения в пос. Рудничный. Однако муниципальное учреждение своих обязательств по контракту не исполнило.
После этого прокурор Краснотурьинска в отношении начальника МКУ «Отдел капитального строительства» возбудил административное дело по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд».
После этого задолженность перед подрядчиком была погашена.
По данным надзорного ведомства, контракт был заключен в мае 2017 года между МКУ «Отдел капитального строительства» и ООО «Стандарт строй». За 12,1 млн руб. подрядчик должен был возвести блочно-модульную котельную с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения в пос. Рудничный. Однако муниципальное учреждение своих обязательств по контракту не исполнило.
После этого прокурор Краснотурьинска в отношении начальника МКУ «Отдел капитального строительства» возбудил административное дело по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд».
После этого задолженность перед подрядчиком была погашена.
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