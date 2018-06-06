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В России отзывают 19,7 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen из-за проблем с передним стеклоочистителем

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Официальный представитель автомобильных марок Citroen и Peugeot на российском рынке «Пежо Ситроен Рус» объявил об отзыве 10 тыс. 954 автомобилей Peugeot 4007 и 8 тыс. 734 автомобилей Citroen C-Crosser, реализованных с февраля 2008-го по сентябрь 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Причиной отзыва автомобилей стала особенность конструкции вентиляции переднего стеклоочистителя, строение которой может приводить к попаданию воды и последующей блокировке электродвигателя в результате коррозии внутренних элементов.



На автомобилях Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser будет проведена замена электродвигателя стеклоочистителя и одной из тяг его механизма.



Кроме того, отзыву подлежит один автомобиль Peugeot Partner и два автомобиля Citroen Berlingo, реализованные в январе 2018 года. Причина отзыва — неисправность внутреннего компонента блока управления подушек безопасности. На автомобилях будет выполнена замена блока управления подушки безопасности.



Росстандартом также согласована программа отзыва пяти автомобилей Citroen С3 Aircross, реализованных в феврале 2018 года. Причиной их отзыва является особенность расположения электрического жгута: от возможного соприкосновения с окружающими элементами в зоне переднего правого пассажира электрический жгут может быть поврежден. На автомобилях будет выполнена проверка и ремонт жгута проводов.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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