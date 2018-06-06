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Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Екатеринбурге с начала года выросла на 2%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 2% — с 71,4 тыс. руб. до 72,9 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-сервиса по подбору недвижимости N1.RU.



По данным аналитиков, рост средней стоимости «квадрата» произошел за счет квартир большой площади, цены на которые начали увеличиваться еще в прошлом году. Среди микрорайонов в лидерах по росту цены — Центр и Парковый.



«Каждый месяц на сайте N1.RU в продаже появляются элитные квартиры. Продажа таких объектов занимает гораздо больше времени, чем жилья среднего или эконом-класса, поэтому большой объем таких предложений отражается на средних ценах. Рост числа объектов в продаже обусловлен в первую очередь сезонностью, так как в январе на рынке традиционное затишье, а к весне продавцы и покупатели активизируются», — комментирует руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая.



Средняя цена однокомнатной квартиры по всем районам города сейчас составляет 2,6 млн руб., двухкомнатной — 3,6 млн руб., трехкомнатной — 5,7 млн руб., а четырехкомнатной — 8,5 млн руб.

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