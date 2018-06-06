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Жительницу Екатеринбурга суд обязал освободить самовольно занятый технический этаж дома

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск ТСЖ «Самолетная, 1» к жительнице многоквартирного дома, обязав ее освободить самовольно занятый технический этаж. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



«Женщина решила увеличить свою жилплощадь за счет технического этажа дома. Она проживает на ул. Самолетной, на последнем этаже 10-этажного дома, над которым находится технический этаж. Это позволило екатеринбурженке создать двухуровневую квартиру, демонтировав часть перекрытия, оборудовав лестницу на второй этаж и разместив на техническом этаже санузел и жилые комнаты общей площадью 83 кв. м. Работы были выполнены без согласования с другими собственниками помещений многоквартирного дома, которые остались действиями соседки крайне недовольны», ― рассказали в пресс-службе облсуда.



В связи с этим ТСЖ «Самолетная, 1» подало иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, в котором просило обязать жительницу дома привести общедомовое имущество в прежнее надлежащее состояние. Суд удовлетворил требования истца, обязав ответчика устранить самовольно воздвигнутую стену из пеноблоков, находящуюся на территории технического этажа, вынести с его территории свое имущество, убрать проведенные электросети, радиаторы отопления и трубы водоснабжения, проем в плите перекрытия устранить в соответствии с общедомовым проектом, восстановить несущую способность плиты, вернуть оконным проемам первоначальное состояние путем восстановления фасадной стены в соответствии с архитектурным проектом строительства многоквартирного дома, вынести строительный материал, образовавшийся в результате устранения стены, с технического этажа. Сделать это ответчик должен за свой счет в тридцатидневный срок с момента вступления решения в законную силу.



При этом суд первой инстанции пояснил, что каждый собственник помещения в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему помещением имеет право на долю в праве собственности на общее имущество дома, к которому относятся плиты перекрытия, а также технические этажи. Распоряжение им производится по соглашению всех участников. Для реконструкции помещения, влекущего уменьшение общего имущества, необходимо согласие всех собственников, которое ответчик не получила.



Ответчик не согласилась с таким решением и обжаловала его в Свердловском областном суде. Однако судебная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции правильно разрешил возникший спор, и оставила решение без изменения.

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