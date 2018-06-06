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Главы субъектов РФ будут отвечать за выполнение майского указа президента Владимира Путина
6 июнь 2018 (11:32)
УрБК, Москва, 06.06.2018. Главы субъектов Российской Федерации будут нести ответственность за выполнение майского указа президента Владимира Путина. Об этом говорится в методических указаниях по разработке национальных проектов (программ), опубликованных на сайте Центра проектного менеджмента РАНХиГС.
Указанный документ, разработанный в целях реализации положений указа, утвержден председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
«Руководители субъектов РФ будут нести ответственность за достижение целей, целевых показателей и решение задач национальных проектов в части, касающейся соответствующего субъекта. Заместители руководителя субъекта РФ будут нести персональную ответственность за достижение целей и показателей федеральных проектов в своем регионе», — поясняется в документе.
Указанный документ, разработанный в целях реализации положений указа, утвержден председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
«Руководители субъектов РФ будут нести ответственность за достижение целей, целевых показателей и решение задач национальных проектов в части, касающейся соответствующего субъекта. Заместители руководителя субъекта РФ будут нести персональную ответственность за достижение целей и показателей федеральных проектов в своем регионе», — поясняется в документе.
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