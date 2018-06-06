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Главы субъектов РФ будут отвечать за выполнение майского указа президента Владимира Путина

УрБК, Москва, 06.06.2018. Главы субъектов Российской Федерации будут нести ответственность за выполнение майского указа президента Владимира Путина. Об этом говорится в методических указаниях по разработке национальных проектов (программ), опубликованных на сайте Центра проектного менеджмента РАНХиГС.



Указанный документ, разработанный в целях реализации положений указа, утвержден председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.



«Руководители субъектов РФ будут нести ответственность за достижение целей, целевых показателей и решение задач национальных проектов в части, касающейся соответствующего субъекта. Заместители руководителя субъекта РФ будут нести персональную ответственность за достижение целей и показателей федеральных проектов в своем регионе», — поясняется в документе.

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