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Главы субъектов РФ будут отвечать за выполнение майского указа президента Владимира Путина

6 июнь 2018 (11:32)

УрБК, Москва, 06.06.2018. Главы субъектов Российской Федерации будут нести ответственность за выполнение майского указа президента Владимира Путина. Об этом говорится в методических указаниях по разработке национальных проектов (программ), опубликованных на сайте Центра проектного менеджмента РАНХиГС.

Указанный документ, разработанный в целях реализации положений указа, утвержден председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«Руководители субъектов РФ будут нести ответственность за достижение целей, целевых показателей и решение задач национальных проектов в части, касающейся соответствующего субъекта. Заместители руководителя субъекта РФ будут нести персональную ответственность за достижение целей и показателей федеральных проектов в своем регионе», — поясняется в документе.

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