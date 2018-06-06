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Глава ЦБ РФ не ожидает снижения цен на бензин после уменьшения акцизов

УрБК, Москва, 06.06.2018. Уменьшение акцизов на бензин вряд ли приведет к снижению цен на него, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. При этом планируемое снижение акцизов на бензин и дизельное топливо по расчетам должно было привести к сокращению цен примерно на 4-5%, пишет «Интерфакс».



«Скорее всего, этого [снижения цен] не произойдет, потому что в розничной торговле нефтепродуктами сейчас достаточно низкая маржа и, вероятно, снижение акцизов приведет к восстановлению маржи у розничных продавцов нефтепродуктов», — прогнозирует глава Центробанка.



Однако решение может замедлить или остановить рост цен, отмечает Э. Набиуллина. По ее словам, «лучшим сценарием» станет прекращение роста цен.



В мае цены на бензин в России выросли сразу на несколько рублей. По версии антимонопольной службы, рост цен связан с действиями крупнейших нефтяных компаний.

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