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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и града
6 июнь 2018 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Свердловскую область ожидают сильные дожди с градом и порывами ветра до 25 м/сек, предупредили в региональном Гидрометцентре.
«6 июня местами на территории Пермского края и Свердловской области ожидается усиление ветра 25 м/с и более, крупный град, ливневые дожди», ― прогнозируют синоптики.
В МЧС рекомендуют свердловчанам ограничить пребывание на улице.
«Защититься от града и штормового ветра можно в надежном укрытии (дом, квартира, навес, автомобиль). Рекомендуем позаботиться и о домашних животных и птицах, укрыть их в специальных помещениях. Автотранспорт по возможности разместить в гараже или на крытой парковке. Держитесь подальше от деревьев, рекламных конструкций и остановочных комплексов, шквалистым ветром они могут быть повреждены и способны нанести травмы людям», ― советуют в ГУ МЧС по Свердловской области.
«6 июня местами на территории Пермского края и Свердловской области ожидается усиление ветра 25 м/с и более, крупный град, ливневые дожди», ― прогнозируют синоптики.
В МЧС рекомендуют свердловчанам ограничить пребывание на улице.
«Защититься от града и штормового ветра можно в надежном укрытии (дом, квартира, навес, автомобиль). Рекомендуем позаботиться и о домашних животных и птицах, укрыть их в специальных помещениях. Автотранспорт по возможности разместить в гараже или на крытой парковке. Держитесь подальше от деревьев, рекламных конструкций и остановочных комплексов, шквалистым ветром они могут быть повреждены и способны нанести травмы людям», ― советуют в ГУ МЧС по Свердловской области.
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