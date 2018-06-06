Новости дня

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и града

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Свердловскую область ожидают сильные дожди с градом и порывами ветра до 25 м/сек, предупредили в региональном Гидрометцентре.



«6 июня местами на территории Пермского края и Свердловской области ожидается усиление ветра 25 м/с и более, крупный град, ливневые дожди», ― прогнозируют синоптики.



В МЧС рекомендуют свердловчанам ограничить пребывание на улице.



«Защититься от града и штормового ветра можно в надежном укрытии (дом, квартира, навес, автомобиль). Рекомендуем позаботиться и о домашних животных и птицах, укрыть их в специальных помещениях. Автотранспорт по возможности разместить в гараже или на крытой парковке. Держитесь подальше от деревьев, рекламных конструкций и остановочных комплексов, шквалистым ветром они могут быть повреждены и способны нанести травмы людям», ― советуют в ГУ МЧС по Свердловской области.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: