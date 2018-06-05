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АТОР: В июне-июле в Россию приедут на 700 тыс. меньше «классических» туристов из-за рубежа

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. В июне-июле 2018 года в Россию приедут на 700 тыс. меньше «классических» туристов из-за рубежа: многие иностранные граждане отложили или перенесли свои поездки из-за проведения в РФ Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Как пояснила на пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, этот спад будет частично компенсирован иностранными болельщиками. Согласно оценкам, основанным на статистике оформления FAN ID (паспортов болельщика), их число составит порядка 400 тыс. человек.



В целом по итогам 2018 года ожидается спад в сегменте въездного туризма в пределах 10-15%.



Впрочем, по словам М. Ломидзе, уже в 2019 году туроператоры ожидают роста спроса на туры в Россию за рубежом не менее чем на 20%.



«Не менее 1 млрд зрителей по всему миру посмотрит матчи ЧМ-2018 в России. Вернувшиеся болельщики расскажут о своих впечатлениях, и это сыграет на пользу нашей стране как туристическому направлению. Результирующим эффектом Чемпионата мира по футболу станет рост иностранного турпотока в Россию на уровне не менее 20% в 2019 году», — пояснила М. Ломидзе.

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