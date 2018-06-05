В центре Екатеринбурга в дни ЧМ-2018 отменят 13 остановок общественного транспорта

Изображение с сайта организаторов ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Изображение с сайта организаторов ЧМ-2018 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. В центральной части Екатеринбурга в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу будут временно отменены 13 остановок общественного транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов мундиаля.«В дни проведения матчей: 15, 21, 24 и 27 июня, в связи с ограничением движения транспорта, вблизи стадиона «Екатеринбург Арена» с 10.00 утра прекращают работу остановки общественного транспорта», — говорится в сообщении.Также в дни матчей будут изменены маршруты движения трамваев № 2 и 18, автобусов № 2, 21, 24, 25, 27, 28, 48, 61, 64, 04, 011, 012, 014, 016, 019, 043, 045, 052, 070 и троллейбусов № 3 и 7.