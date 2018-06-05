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Жителя Богдановича приговорили к условному сроку за попытку взлома банкомата

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. Городской суд Богдановича приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, который попытался взломать банкомат. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Сообщение о взломе поступило в полицию 31 марта в 04.10 от частного охранного объединения. Место совершения преступления, а также принадлежность банкомата не уточняются.



Как выяснили прибывшие полицейские, злоумышленник проник в здание органов местного самоуправления. Дверь он вскрыл с помощью лома и топора. Несмотря на сработавшую сигнализацию, обвиняемый попытался взломать банкомат, но не успел этого сделать до прибытия сотрудников ЧОПа.



Городской суд Богдановича признал подсудимого виновным части 3 статьи 158 УК РФ «Покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере, с незаконным проникновением».

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