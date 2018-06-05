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Участниками городского спортивного праздника ЕВРАЗа стали три тысячи человек

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. Жители Нижнего Тагила, Качканара, Екатеринбурга, Лесного, Кушвы, Алапаевска, сел Петрокаменское, Николо-Павловское, посёлка Горноуральский приняли участие в четвертом забеге ЕВРАЗа «Дай пять!». Дети пробежали один километр, взрослые — пять, сообщает пресс-служба холдинга.



Забег «Дай пять!-2018» побил рекорд по числу участников: на дистанцию впервые вышли более 1 000 бегунов. Самому юному спортсмену — Илье Кылину — всего пять лет, самые опытные — Юрий Арасланов и Алексей Васильев — в этом году отмечают 81-ый день рождения.



Благотворительные взносы участников забега составили 100 тыс. руб., ЕВРАЗ удвоит эту сумму. Деньги будут направлены на благоустройство спортивных площадок для детей с ограниченными возможностями здоровья в детском саду № 105 Нижнего Тагила и в коррекционной школе Качканара.



Участников городского праздника приветствовали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, председатель городской думы Алексей Пырин.



«Дай пять!» — это не просто забег, а большой городской и спортивный праздник, интерес к которому не угасает у любителей бега из нескольких городов и поселков Свердловской области. Приятно видеть среди спортсменов и зрителей наших работников и руководителей, которые вместе пробежали эту дистанцию. Спорт объединяет, поэтому мы будем и дальше развивать это направление» , — отметил А. Кушнарев.



По традиции забег открыли дети. Абсолютным лидером среди мальчиков стал Александр Старков, среди девочек победу одержала Софья Носовская. Победителем взрослого забега стал студент Нижнетагильского технологического института Евгений Штейников. Среди женщин четвертый раз подряд не было равных сотруднице экономического управления Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Валентине Зыковой.



Для болельщиков всех возрастов были организованы фотозоны, аттракционы и спортивные игры, работала полевая кухня, где угощали чаем и гречневой кашей. Свое мастерство демонстрировали воркаутеры, каратисты, тхеквондисты. Телекомпания «Телекон» вела трансляцию праздника в прямом эфире на канале Youtube.



Забеги «Дай пять!» ЕВРАЗ проводит с 2015 года в трех городах — Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Москве. В этом году 17-го июня забег «Дай пять!» пройдёт в Новокузнецке, 23 июня — в Москве.

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