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«Роснефть» прогнозирует рост цен на топливо в 1,5 раза из-за налогового маневра
5 июнь 2018 (10:00)
УрБК, Москва, 05.06.2018. Налоговый маневр в нефтяной отрасли может привести к росту цен на топливо к 2024 году минимум в 1,5 раза. Об этом говорится в сообщении компании «Роснефть».
«Роснефть» предпринимает усилия по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Компания поддерживает предложенную правительством инициативу, предполагающую временное снижение ставки акцизов, однако считает, что такие меры полностью не смогут решить системные проблемы в переработке и на рынке нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
По мнению менеджмента «Роснефти», предусмотренная налоговым маневром отмена к 2024 году экспортных пошлин, которые являются инструментом защиты внутреннего рынка, будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение как минимум, в 1,5 раза.
«Роснефть» предпринимает усилия по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Компания поддерживает предложенную правительством инициативу, предполагающую временное снижение ставки акцизов, однако считает, что такие меры полностью не смогут решить системные проблемы в переработке и на рынке нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
По мнению менеджмента «Роснефти», предусмотренная налоговым маневром отмена к 2024 году экспортных пошлин, которые являются инструментом защиты внутреннего рынка, будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение как минимум, в 1,5 раза.
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