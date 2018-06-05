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В Екатеринбурге на 10 дней по ночам будут закрывать движение по улице Амундсена
5 июнь 2018 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. В Екатеринбурге из-за ремонта проезжей части будут закрывать движение по улице Амундсена (от улицы Московской до Объездной дороги) и улице Предельной. Работы будут вестись по ночам с 22.00 и до 06.00 утра.
«Отремонтировать двухкилометровый участок улицы Амундсена дорожные строители планируют за 10 дней (дата окончания работ — 14 июня) для того, чтобы к началу Чемпионата мира по футболу эта транспортная артерия начала действовать в полном объеме. А транспортное полотно улицы Предельной специалисты намерены обновить к 13 июня, так как ее протяженность меньше, чем участок улицы Амундсена от Московской до Объездной и составляет порядка 1 километра 800 метров», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
А автомобилисты во время закрытия движения в вечернее и ночное время смогут объезжать ремонтируемые участки по соседним улицам.
«Отремонтировать двухкилометровый участок улицы Амундсена дорожные строители планируют за 10 дней (дата окончания работ — 14 июня) для того, чтобы к началу Чемпионата мира по футболу эта транспортная артерия начала действовать в полном объеме. А транспортное полотно улицы Предельной специалисты намерены обновить к 13 июня, так как ее протяженность меньше, чем участок улицы Амундсена от Московской до Объездной и составляет порядка 1 километра 800 метров», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
А автомобилисты во время закрытия движения в вечернее и ночное время смогут объезжать ремонтируемые участки по соседним улицам.
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