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В Свердловской области синоптики предупредили о грозах и порывистом ветре
4 июнь 2018 (17:27)
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. По информации синоптиков, в ближайшие дни в отдельных районах Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра до 20 м/с, грозы и умеренный дождь. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«В связи с непогодой возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередач. Информация о неблагоприятных погодных явлениях направлена в муниципальные образования, министерства и ведомства, жители проинформированы через sms-рассылку», — говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует жителям в период непогоды соблюдать меры личной безопасности: воздержаться от турпоходов в лес и выхода на воду, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, в квартирах закрыть окна и форточки, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, соблюдать правила дорожного движения и так далее.
«В связи с непогодой возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередач. Информация о неблагоприятных погодных явлениях направлена в муниципальные образования, министерства и ведомства, жители проинформированы через sms-рассылку», — говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует жителям в период непогоды соблюдать меры личной безопасности: воздержаться от турпоходов в лес и выхода на воду, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, в квартирах закрыть окна и форточки, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, соблюдать правила дорожного движения и так далее.
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