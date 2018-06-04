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Подписан закон об ответных мерах на санкции США

УрБК, Москва, 04.06.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно закону, правительство по решению президента РФ сможет вводить различные меры противодействия, но они при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.



Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ.



Отметим, что 6 апреля США ввели санкции в отношении целого ряда российских компаний, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан.

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