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Новые правила досмотра в Екатеринбургском метрополитене привели к давкам на всех станциях

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Новые правила досмотра пассажиров в Екатеринбургском метрополитене привели к давке возле турникетов в часы пик.



Как сообщают очевидцы, сложности на входе возникают у горожан на станциях «Ботаническая», «Чкаловская», «Геологическая», «Площадь 1905 года», «Уральская», «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов».



Перед турникетами сотрудники полиции и метрополитена обязуют всех пассажиров, в том числе детей, ставить ручную кладь на ленту досмотра.



«На станции «Площадь 1905 года» лента досмотра поставлена где-то в закутке. Пассажиры не всегда могут ее найти», — рассказал УрБК один из пассажиров.



Помимо этого, сотрудники полиции выборочно обязуют пассажиров снимать верхнюю одежду.



«Всех, кто носит пальто или длиннополые куртки, заставляют снимать одежду. Меня утром попросили даже показать все туловище до футболки. С кого-то снимали ремень — не пускали его в метро, пока рамка металлоискателя не переставала звенеть», — говорит пассажир со станции метро «Ботаническая».



Горожане отмечают, что в ряде случаев на станциях установлено по одному пункту пропуска пассажиров, что приводит к созданию очередей и давке.



Напомним, с 1 июня 2018 года в Екатеринбургском метрополитене ужесточены правила досмотра в связи с проведением Чемпионата мира по футболу-2018.

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