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В Екатеринбурге на три дня отключат холодную воду в десяти жилых домах

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. В Екатеринбурге 5, 6 и 7 июня с 10.00 до 16.00 планируется полное отключение холодного водоснабжения в 10 жилых домах по ул. Амундсена, Академика Постовского и Начдива Онуфриева. Об этом сообщается на сайте УК «Стандарт».



Без холодной воды останутся дома по адресам: ул. Амундсена, 69, 71, 73; А. Повстовского, 12, 12а, 16, 16а; Н. Онуфриева, 68, 70, 72. В сообщении также указано, что 4, 8 и 9 июня с 10.00 до 16.00 холодная вода в них будет подаваться под заниженным давлением.



«Временные неудобства связаны с плановыми работами «Водоканала» на насосной станции», — пояснили в УК «Стандарт».

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