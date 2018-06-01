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В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке улиц Титова и Ферганской
1 июнь 2018 (15:41)
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей в микрорайоне Вторчермет Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление на ближайшие выходные дни закроет движение транспорта на перекрестке улиц Титова и Ферганской. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.
Ремонтный процесс начнется с 23.00 пятницы, 1 июня и продлится до 06.00 вторника, 5 июня. В ходе капремонта специалисты ЕТТУ должны будут заменить старую рельсошпальную решетку на новую.
В результате запланированных работ на все время их проведения в Чкаловском районе Екатеринбурга изменится схема движения трамваев, автобусов и автомобильного транспорта. Трамваи, курсирующие в направлении Вторчермета и Керамики (маршруты № 1, 14, 15, 25, 27 и 34 будут ходить только до ул. Юлиуса Фучика и разворачиваться в обратном направлении на кольце возле ТЦ «Дирижабль» в микрорайоне Ботаническом. При этом в выходные дни 2 и 3 июня количество трамвайных вагонов вышеуказанных маршрутов будет уменьшено на 9 единиц.
Автотранспорт будет объезжать зону проведения работ по улицам Сухоложской, Агрономической, Санаторной и Патриса Лумумбы.
«В соответствии с планом работ процесс переукладки путей на закрываемом перекрестке завершится в ночь на понедельник, 4 июня. И с 05.00 понедельника трамвайное движение на объекте будет восстановлено в полном объеме. Процесс же благоустройства ремонтируемого участка и восстановления примыканий трамвайных путей к проезжей части дорог на пересечении Титова и Ферганской займет у ремонтников еще сутки. Поэтому проезд для автобусов и другого автотранспорта на данном перекрестке будет открыт с 06.00 вторника, 5 июня», — говорится в сообщении.
Ремонтный процесс начнется с 23.00 пятницы, 1 июня и продлится до 06.00 вторника, 5 июня. В ходе капремонта специалисты ЕТТУ должны будут заменить старую рельсошпальную решетку на новую.
В результате запланированных работ на все время их проведения в Чкаловском районе Екатеринбурга изменится схема движения трамваев, автобусов и автомобильного транспорта. Трамваи, курсирующие в направлении Вторчермета и Керамики (маршруты № 1, 14, 15, 25, 27 и 34 будут ходить только до ул. Юлиуса Фучика и разворачиваться в обратном направлении на кольце возле ТЦ «Дирижабль» в микрорайоне Ботаническом. При этом в выходные дни 2 и 3 июня количество трамвайных вагонов вышеуказанных маршрутов будет уменьшено на 9 единиц.
Автотранспорт будет объезжать зону проведения работ по улицам Сухоложской, Агрономической, Санаторной и Патриса Лумумбы.
«В соответствии с планом работ процесс переукладки путей на закрываемом перекрестке завершится в ночь на понедельник, 4 июня. И с 05.00 понедельника трамвайное движение на объекте будет восстановлено в полном объеме. Процесс же благоустройства ремонтируемого участка и восстановления примыканий трамвайных путей к проезжей части дорог на пересечении Титова и Ферганской займет у ремонтников еще сутки. Поэтому проезд для автобусов и другого автотранспорта на данном перекрестке будет открыт с 06.00 вторника, 5 июня», — говорится в сообщении.
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