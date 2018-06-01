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Минфин США продлил срок выхода из акций и долга ОК «Русал», En+ и «Группы Газ»

УрБК, Москва, 01.06.2018. Управление контроля зарубежных активов (OFAC) Минфина США выпустило Генеральную лицензию 13B, которая продлевает для резидентов США срок обязательного выхода из долга и капитала подконтрольных Олегу Дерипаске En+ Group, ОК «Русал» и группы ГАЗ до 5 августа. Изначально речь шла о 7 мая, 1 мая срок был продлен до 6 июня, сообщает «Комерсантъ».



Бизнесмен и его ключевые активы были включены в SDN-список 6 апреля, но уже в конце апреля на фоне турбулентности на рынке алюминия Минфин США заявил, что может снять санкции с ОК «Русал», если Олег Дерипаска отдаст контроль в компании (такое же условие было публично поставлено и по группе ГАЗ).



За этим последовали все новые и новые лицензии, продлевавшие сроки, в которые резидентам США предписывалось сворачивать контракты с санкционными компаниями бизнесмена (сейчас — до 23 октября) и выходить из их долговых инструментов и акций. В частности, требование о выходе из акций ОК «Русал» должно создавать проблемы для гражданина США и Великобритании Леонарда Блаватника, который вместе с Виктором Вексельбергом и рядом младших партнеров через Sual Partners владеет 26,5% ОК «Русал». Но эти лицензии важны и для контрагентов компаний господина Дерипаски из других стран, поскольку они могут подпасть под «вторичные» санкции.



Олег Дерипаска в апреле согласился снизить свою долю в En+ ниже 50% (сейчас владеет около 66%), а группа, в свою очередь, контролирует ОК «Русал» по соглашению акционеров, хотя владеет 48,13%.



Таким образом, должны быть сняты санкции и с ОК «Русал», а все это, включая планы по кардинальной смене советов директоров компаний,— часть «плана Баркера», названного по имени независимого главы совета директоров En+ лорда Грегори Баркера. Господин Баркер 31 мая заявил Reuters, что попросил Минфин США продлить лицензию, дающую право осуществлять операции с акциями компании, до сентября. «Мы просим продления общей лицензии, которое даст нам время на сбор недостающих элементов, чтобы к середине лета мы могли представить правительству США окончательное предложение»,— сказал господин Баркер. Источник Bloomberg 30 мая говорил, что Минфин США дал понять, что Олег Дерипаска должен оставить за собой долю в En+ около 40%.

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