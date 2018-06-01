Новости дня
«Уральские авиалинии» снизили стоимость билетов по направлению Екатеринбург — Тбилиси — Екатеринбург
1 июнь 2018 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила стоимость билетов по направлению Екатеринбург — Тбилиси — Екатеринбург на бархатный сезон.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, совершить перелет по специальной цене можно с 10 октября 2018 года. Рейсы в Тбилиси выполняются по понедельникам и пятницам. Стоимость авиабилета со всеми сборами: Екатеринбург — Тбилиси от 3 тыс. 900 руб.; Тбилиси — Екатеринбург от 5 тыс. руб.
«Отправиться в Грузию можно в любое время года — это туристическое направление активно круглый год. Осенью Тбилиси особенно хорош: комфортная температура, мало туристов, сезонные фрукты. Склоны Кавказских гор становятся особенно красивыми и окрашиваются в осеннюю палитру от темно-зеленого до золотисто-оранжевого. В этот период в Грузии проходит много событий и мероприятий: от изготовления вина до фестиваля современного искусства SOU. Обязательно приезжайте в эту страну, чтобы погулять по старинным улочкам, пробовать вкуснейшую кухню и насладиться красотой местной природы», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262. Количество мест ограничено.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, совершить перелет по специальной цене можно с 10 октября 2018 года. Рейсы в Тбилиси выполняются по понедельникам и пятницам. Стоимость авиабилета со всеми сборами: Екатеринбург — Тбилиси от 3 тыс. 900 руб.; Тбилиси — Екатеринбург от 5 тыс. руб.
«Отправиться в Грузию можно в любое время года — это туристическое направление активно круглый год. Осенью Тбилиси особенно хорош: комфортная температура, мало туристов, сезонные фрукты. Склоны Кавказских гор становятся особенно красивыми и окрашиваются в осеннюю палитру от темно-зеленого до золотисто-оранжевого. В этот период в Грузии проходит много событий и мероприятий: от изготовления вина до фестиваля современного искусства SOU. Обязательно приезжайте в эту страну, чтобы погулять по старинным улочкам, пробовать вкуснейшую кухню и насладиться красотой местной природы», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262. Количество мест ограничено.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга
- «Уральские авиалинии» открывают новый прямой рейс из Краснодара в Тбилиси
- «Уральские авиалинии» открывают новый рейс Краснодар — Тбилиси — Краснодар
- «Уральские авиалинии» запустят рейс в Кутаиси из Санкт-Петербурга
- «Уральские авиалинии» открывают новый прямой рейс Сочи — Тбилиси