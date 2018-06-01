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«Уральские авиалинии» снизили стоимость билетов по направлению Екатеринбург — Тбилиси — Екатеринбург

1 июнь 2018 (09:22)

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила стоимость билетов по направлению Екатеринбург — Тбилиси — Екатеринбург на бархатный сезон.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, совершить перелет по специальной цене можно с 10 октября 2018 года. Рейсы в Тбилиси выполняются по понедельникам и пятницам. Стоимость авиабилета со всеми сборами: Екатеринбург — Тбилиси от 3 тыс. 900 руб.; Тбилиси — Екатеринбург от 5 тыс. руб.

«Отправиться в Грузию можно в любое время года — это туристическое направление активно круглый год. Осенью Тбилиси особенно хорош: комфортная температура, мало туристов, сезонные фрукты. Склоны Кавказских гор становятся особенно красивыми и окрашиваются в осеннюю палитру от темно-зеленого до золотисто-оранжевого. В этот период в Грузии проходит много событий и мероприятий: от изготовления вина до фестиваля современного искусства SOU. Обязательно приезжайте в эту страну, чтобы погулять по старинным улочкам, пробовать вкуснейшую кухню и насладиться красотой местной природы», — говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262. Количество мест ограничено.

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