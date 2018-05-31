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В Екатеринбург прибыли первые иностранные болельщики ЧМ-2018
31 май 2018 (17:41)
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. Первых иностранных болельщиков Чемпионата мира по футболу встретили на Кольцовской таможне в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Граждане Республики Перу прибыли в столицу Урала транзитным рейсом из Праги. Помощь волонтеров-переводчиков в этот раз не понадобилась, так как перуанцы хорошо владели английским и прекрасно понимали таможенников. В разговоре гости из Перу сообщили, что из Екатеринбурга они планируют отправиться на открытие чемпионата в Москву, посетить несколько игр в других городах, посмотреть достопримечательности, а к 21 июня вновь вернуться в Екатеринбург на игру команд Перу и Франции», — рассказали в пресс-службе.
По словам иностранных гостей, прохладная уральская погода их не смущает: они планируют экскурсию по Екатеринбургу.
Напомним, в аэропорт Кольцово ожидается прибытие болельщиков из Египта, Швеции, Саудовской Аравии, Перу, Уругвая, Японии и других стран.
«Граждане Республики Перу прибыли в столицу Урала транзитным рейсом из Праги. Помощь волонтеров-переводчиков в этот раз не понадобилась, так как перуанцы хорошо владели английским и прекрасно понимали таможенников. В разговоре гости из Перу сообщили, что из Екатеринбурга они планируют отправиться на открытие чемпионата в Москву, посетить несколько игр в других городах, посмотреть достопримечательности, а к 21 июня вновь вернуться в Екатеринбург на игру команд Перу и Франции», — рассказали в пресс-службе.
По словам иностранных гостей, прохладная уральская погода их не смущает: они планируют экскурсию по Екатеринбургу.
Напомним, в аэропорт Кольцово ожидается прибытие болельщиков из Египта, Швеции, Саудовской Аравии, Перу, Уругвая, Японии и других стран.
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