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Санируемые банки передают в Фонд плохих долгов активы на 2 трлн рублей
31 май 2018 (16:12)
УрБК, Москва, 31.05.2018. Санируемые банки передают в Фонд непрофильных активов активы на 2,07 трлн руб. Также переданы пропавшие из Промсвязьбанка кредитные досье на сумму более 100 млрд руб., сообщает «РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя председателя Банка России Василия Поздышева.
«Банк «ФК Открытие» — 539 млрд руб., «Траст» — 332 млрд руб., Бинбанк — 139 млрд руб., «Рост банк», где исторически больший объем непрофильных активов — 745 млрд руб., Промсвязьбанк и АВБ — 315 млрд руб.», — рассказал зампред ЦБ.
По словам Поздышева, суммарно это примерно 2 триллиона рублей, но это активы «гроссо» — их балансовая стоимость без учета уже сформированных резервов.
«Банк «ФК Открытие» — 539 млрд руб., «Траст» — 332 млрд руб., Бинбанк — 139 млрд руб., «Рост банк», где исторически больший объем непрофильных активов — 745 млрд руб., Промсвязьбанк и АВБ — 315 млрд руб.», — рассказал зампред ЦБ.
По словам Поздышева, суммарно это примерно 2 триллиона рублей, но это активы «гроссо» — их балансовая стоимость без учета уже сформированных резервов.
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